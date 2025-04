«Wer stiehlt mir die Show?»: Heike Makatsch gewinnt gegen Rea Garvey

Am 6. April war dann Rea Garvey am Zug. Der Sänger eröffnete seinen Abend, an dem es natürlich immer wieder Gesangseinlagen gab, mit Geigen, Gitarren, Trompeten und Pyrotechnik. Er liess die prominenten Kandidaten durchs Publikum in den Pub einlaufen. Unter dem Motto «O‹Garvey›s Good Questions & Beer» durfte auch wieder eine Wildcard–Gewinnerin mitmischen. Das war in der fünften Folge Linda aus Köln, Lehrerin an einer Schule für hörgeschädigte Kinder. Sie wollte die Show gerne stehlen, um dann eine inklusive Ausgabe auszurichten. Aus ihrem Traum wurde leider nichts: Sie musste sich als Erste wieder verabschieden.