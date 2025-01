«Wer stiehlt mir die Show?»: Joko gegen Makatsch, Teclebrhan, Garvey

Insbesondere Teclebrhan könnte Winterscheidt das Show–Leben schwer machen, bringt er doch bereits massig Erfahrung als Kandidat mit. In der zweiten Staffel war er neben seinem Kollegen Bastian Pastewka (52) und Rapperin Shirin David (29) gegen Winterscheidt angetreten. In den neuen Folgen wird es zudem, wie auch schon in den vergangenen Staffeln, neben Makatsch, Garvey und Teclebrhan stets eine Zuschauerin oder einen Zuschauer geben, die als Wildcard mitmischen.