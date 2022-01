«Wer stiehlt mir die Show?»: Joko holt sich die Sendung erneut zurück

«Das mit den Drachen»

Moderatorin Katrin Bauerfeind (39) stellte den beiden in der Finalrunde wie gewohnt Fragen aus unterschiedlichsten Wissensgebieten. Schon zu Beginn konnte der Herausforderer in Führung gehen. Winterscheidt wusste, dass die Erfolgsserie «Game of Thrones» auf der «A Song of Ice and Fire»-Romanreihe basiert. Engelke lag zwar mit ihrer Antwort «Das mit den Drachen» grundsätzlich richtig, gesucht war aber der Titel der Serie.