«Wer stiehlt mir die Show?»: Joko muss im Herbst wieder ran

Darum geht es in der Show von «Ganztagsgenie» Winterscheidt

In einer Pressemitteilung zeigt sich Winterscheidt siegessicher: «Ich freue mich auf das Quizkanonenfutter in Gestalt von Nina Chuba, Kurt Krömer und Tommi Schmitt. Es ist immer grossartig, wenn ein paar Rate–Fans einem Ganztagsgenie wie mir bei der Arbeit zuschauen wollen.» Die Produktion der neuen Folgen ist demnach am heutigen 24. Mai in Berlin gestartet.