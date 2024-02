«Wer stiehlt mir die Show?»: Joko muss sich geschlagen geben

Sarah Connor war in der neuen Ausgabe der Sendung die erste, die gehen musste, gefolgt von Lena Meyer–Landrut. Im Halbfinale standen sich damit Marina und Klaas Heufer–Umlauf gegenüber, der TV–Star konnte die Runde am Ende für sich entscheiden. Zum dritten Mal hiess das Finale damit Joko gegen Klaas. Dieses Mal aber mit einem anderen Ausgang: Klaas holte sich am Ende den Sieg. In der kommenden Woche (3. März) moderiert er damit die Show.