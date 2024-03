«Wer stiehlt mir die Show?»: Joko muss sich geschlagen geben

Er spielte in der ProSieben–Show erneut gegen Sarah Connor (43), die in der Vorwoche noch krankheitsbedingt ausgefallen war, deren Musiker–Kollegin Lena Meyer–Landrut (32) sowie Moderator Klaas Heufer–Umlauf. Als Wildcard–Kandidatin trat dieses Mal Mariella an. Die vier Herausforderer bekämpften sich wie gewohnt zunächst untereinander in verschiedenen Quiz–Kategorien, um einen Finalisten herauszukristallisieren.