«Wer stiehlt mir die Show?»: Joko Winterscheidt bleibt Moderator

In der neuen Staffel gibt es allerdings eine Neuerung im bewährten Spielkonzept: Zum ersten Mal treten zwei Kandidaten in einem direkten Duell gegeneinander an, bevor es ins eigentliche Finale geht. Dieses neue Zwischenspiel bestritten am Sonntagabend Makatsch und Garvey, wobei sich Letzterer schlussendlich durchsetzen konnte und damit das endgültige Finalticket löste. Im entscheidenden Duell zwischen Winterscheidt und dem irischen Musiker behauptete sich dann aber Joko als Chef im Ring – und wird damit auch in der kommenden Woche durch seine eigene Show führe.