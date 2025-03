«Wer stiehlt mir die Show?»: Joko Winterscheidt erobert Sendung zurück

Die sieben Spielrunden gerieten aber fast zur Nebensache. Denn Teddy Teclebrhan machte den Abend zur Comedy–Show. Er hatte lange Zeit, um sich auf diesen Einsatz vorzubereiten: Schon in der zweiten Staffel «Wer stiehlt mir die Show?» war er dabei, konnte damals aber keine Sendung gewinnen. Im Intro holte er nun zur Verstärkung seine Kunstfiguren Ernst Riedler, Percy, Antoine Burtz und Lohan Cohan hervor. Dann versprach er für die Sendung «Dinge, die geplant sind, Dinge, die nicht geplant sind». So übernahm zum Beispiel auch mal Kunstfigur Percy, um die Regeln für ein Spiel zu erklären. Der schmetterte dann plötzlich auch noch eine schräge Version von Whitney Houstons «I Will Always Love You».