«Wer stiehlt mir die Show?»: Joko Winterscheidt ist nicht zu schlagen

Auch in der neuen Staffel geht es dann für Jokos Herausforderer wieder darum, in acht Quiz–Kategorien, unterteilt in drei Gewinnstufen, zu punkten. Nach jeder Gewinnstufe muss ein Kandidat die Show verlassen. Im Finale tritt Joko Winterscheidt im direkten Duell gegen die zuletzt verbleibende Person an.