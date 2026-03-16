«Wer stiehlt mir die Show?»: Joko Winterscheidt setzt sich durch

Felix scheitert an Jokos Taktik

Trotz des Eklats kämpfte Felix sich ins Finale und duellierte sich dort direkt mit Joko Winterscheidt um die Moderation der nächsten Ausgabe. Doch das Wildcard–Ass nutzte seine Münzen nicht effektiv genug – und liess sich von Jokos Täuschungsmanövern mehrfach aus dem Konzept bringen. Am Ende hatte Joko die Nase vorn und sicherte sich damit die Moderation der dritten Folge dieser Staffel.