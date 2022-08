«Wer stiehlt mir die Show»: Kein Vorbeikommen an Joko Winterscheidt?

Zum Auftakt der vierten Staffel von «Wer stiehlt mir die Show» hiess der alte wie neue Moderator Joko Winterscheidt (43). Folglich hatten sich in Episode zwei (20:15 Uhr, ProSieben und auf Joyn) Olli Schulz (48), Nilam Farooq (32), Fahri Yardim (42) sowie die neue Wildcard-Kandidatin Marina besonders ins Zeug gelegt, um den Show-Besitzer zu stürzen. In Person von Schulz verpflichtete jedoch auch ein schlechter Ruf - und so schied der eigener Aussage nach «dümmste Prominente Deutschlands» dieses Mal sogar als erster Teilnehmer aus - trotz abgucken! Seine letzten Worte: «Dafür hab' ich Erfolg bei den Frauen!»