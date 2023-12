«Wer stiehlt mir die Show?»: Moderationswechsel zum Finale

Kurz vor dem Finale der sechsten Staffel von «Wer stiehlt mir die Show?» (17. Dezember, 20:15 Uhr, ProSieben) hat es einen Wechsel auf dem Moderationsposten gegeben. Schauspieler Matthias Schweighöfer (42), der Joko Winterscheidt (44) in Ausgabe drei den Job abluchsen und in der darauffolgenden Episode gegen selbigen verteidigen konnte, lud am Sonntagabend (11. Dezember) zu seiner «Show der 100 Emotionen». Am Ende überwog aber vor allem das Gefühl der Freude bei Herausforderin Hazel Brugger (30), die sich im Finale gegen Schweighöfer durchsetzen konnte.