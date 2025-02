«Wer stiehlt mir die Show?»-Rückkehr: Teddy Teclebrhan zeigt Ehrgeiz

Teddy Teclebrhan nahm bereits in der zweiten Staffel teil, konnte jedoch keine Show gewinnen. «Ich bin ja in zwei Teilen hier, ich bin damals gebrochen aus dieser Show gegangen, deswegen bin ich hier, um mich zusammenzuflicken», erklärt der Comedian laut ProSieben in der Sendung. Sein Ziel sei es, vier bis fünf Mal die Show zu gewinnen. Bei einem Sieg dürfte er dann für Joko Winterscheidt übernehmen und das Quizformat in der nächsten Ausgabe moderieren. In dieser nimmt dann Winterscheidt hinter dem Pult Platz und versucht, sich seine Show zurückzuholen.