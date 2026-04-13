«Wer stiehlt mir die Show?»: So geht das Finale aus

Andrea Petković (38) sicherte sich in der vorangegangenen Folge die Moderation des Finales der elften Staffel von «Wer stiehlt mir die Show?». Da die ehemalige Tennisspielerin als Leistungssportlerin seit ihrer Kindheit auf viele Dinge verzichten musste, widmet sie ihre Sendung allen «zerplatzen Träumen». Sie selbst erfüllt sich ihren Rockstar–Traum, eröffnet die Show mit einer Karaoke–Performance des Mitgröhl–Klassikers «Mr. Brightside» von The Killers. Joko Winterscheidt (47) bekommt endlich das ferngesteuerte Auto, das er sich als Kind vergeblich gewünscht hat.