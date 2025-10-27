«Wer stiehlt mir die Show?»: Überraschung für Joko Winterscheidt

Joko Winterscheidt (46) hat in der neuen Folge seiner ProSieben–Sendung «Wer stiehlt mir die Show?» eine Überraschung für die Zuschauer bereitgehalten. Für den Moderator selbst lief der Abend wenig erfolgreich. Mit dabei waren erneut die prominenten Kandidaten Schauspielerin Karoline Herfurth (41), Entertainer Olli Dittrich (68), Komiker Olli Schulz (52) plus Wildcard–Kandidatin Jacqueline aus Hamburg.
Klaas Heufer–Umlauf moderiert das Finale
Im Finale standen sich am Ende Joko und Olli Dittrich gegenüber. Allerdings war Moderatorin Katrin Bauerfeind (43) aus terminlichen Gründen verhindert, das erste Mal in zehn Staffeln der TV–Show. Wie sie in einem Einspieler verriet, hat sie sich aber um Ersatz gekümmert: Klaas Heufer–Umlauf (42). Jokos langjähriger Moderationskollege tauchte in der Show überraschenderweise in Polizei–Uniform auf. So etwas habe er noch nie getragen, und da er sich das schon immer mal gewünscht habe, «habe ich die angezogen», verriet er über seine Beweggründe.
Glück brachte er Joko Winterscheidt damit nicht. Olli Dittrich hat das Finale am Sonntagabend gewonnen und darf damit die nächste Ausgabe von «Wer stiehlt mir die Show?» moderieren. «Wer stiehlt Olli Dittrich die Show?» läuft am 2. November (20:15 Uhr) auf ProSieben und Joyn.