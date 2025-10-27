«Wer stiehlt mir die Show?»: Überraschung für Joko Winterscheidt

Klaas Heufer–Umlauf moderiert das Finale

Im Finale standen sich am Ende Joko und Olli Dittrich gegenüber. Allerdings war Moderatorin Katrin Bauerfeind (43) aus terminlichen Gründen verhindert, das erste Mal in zehn Staffeln der TV–Show. Wie sie in einem Einspieler verriet, hat sie sich aber um Ersatz gekümmert: Klaas Heufer–Umlauf (42). Jokos langjähriger Moderationskollege tauchte in der Show überraschenderweise in Polizei–Uniform auf. So etwas habe er noch nie getragen, und da er sich das schon immer mal gewünscht habe, «habe ich die angezogen», verriet er über seine Beweggründe.