«Wer stiehlt mir die Show?»: Von der «dummen Idee» zur Erfolgsmarke

Teilnehmer Riccardo Simonetti (33) erklärte 2022 im Interview mit spot on news über die Besonderheit des Formats: «Diese Sendung verbindet Spass mit Wissen und das ganz anders als alle anderen Quizshows – man wird richtig vom Ehrgeiz gepackt und weiss selbst nicht, was passieren kann.» Winterscheidt sei «ein wunderbarer Gastgeber und in der Sendung selbst wird man so schön menschlich, weil es völlig egal ist, wie viel du im echten Leben weisst, das hat in der Sendung rein gar nichts zu bedeuten. Alle sitzen im selben Boot – auch das Publikum und das macht echt Spass. Aber machen wir uns nichts vor: Es macht uns vor allem Spass, Joko zu ärgern.»