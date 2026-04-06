«Wer stiehlt mir die Show?»: Wer darf das Staffelfinale moderieren?

Betretenes Schweigen im Studio. Joko Winterscheidt (47) hatte sich in der letzten Folge von «Wer stiehlt mir die Show?» die Moderation zurückgewonnen – glänzt aber mit Abwesenheit. Nico Santos (33), Andrea Petković (38) und Till Reiners (41) stehen wie bestellt und nicht abgeholt an ihren Pulten. Dann tut sich etwas auf dem Videowürfel an der Decke. Joko Winterscheidt meldet sich via Headset aus dem Auto. Angeblich ist er zu spät dran, muss auch noch mal an der Tanke halten.
Die Promigäste machen gute Miene zum irritierenden Spiel. Man merkt ihnen aber an, dass sie nicht besonders amüsiert von der Aktion sind. Will Joko ihnen beweisen, dass es für die Show gar keinen Moderator braucht, obwohl sie ja hier sind, um sich die Moderation der nächsten Episode zu erspielen?
Joko stellt die Wildcard–Gewinnerin aus dem Auto vor. Es ist die Juristin Josephine (29) aus Freiburg. In Abwesenheit von Joko beginnt das erste Spiel. Eine Zuschauerin aus dem Publikum darf «Die leichten Fünf» moderieren. Und demonstriert mit ihrer verständlichen, aus Aufregung resultierender Unbeholfenheit, dass die Show sehr wohl einen souveränen Spielleiter braucht.
Mitten im Spiel betritt Joko dann doch noch das Studio. Er bringt den Kandidaten Snacks von der Tankstelle mit. Der Sinn seiner Aktion erschliesst sich weder den Stars noch dem Publikum.
Andrea Petković überzeugt als Cineastin, Wildcard–Gewinnerin verzockt sich
Das erste Spiel mit vollständiger Moderation ist «Wrong–Wrong–Song», eine Variation des «WSMDS»–Klassikers «Song– Song–Song». Vier Mitglieder der Studioband singen zu einer bekannten Melodie vier verschiedene Texte. Die Kandidaten müssen erraten, welcher Text zur Melodie gehört. Wie bei fast allen Musikspielen der Staffel räumt Sänger Nico Santos ab.
Beim nächsten Spiel geht es um Filme, hier überrascht Tennisspielerin Andrea Petković als Cineastin. Im letzten Match der ersten Runde können die Teilnehmer Punkte darauf setzen, ob ein Konkurrent eine Antwort weiss oder nicht. Wildcard–Josephine liegt hinten, muss also etwas riskieren. Doch sie verzockt sich und scheidet aus. Die erste Münze geht derweil an Petković.
Überraschungsbesuch von Experte Klaas Heufer–Umlauf
In der zweiten Gewinnstufe überrascht ein Stargast Kandidaten und Publikum. Joko Winterscheidts ewiger Kompagnon Klaas Heufer–Umlauf (42) betritt die Bühne. Er ist Teil eines Spiels, in dem die Stars erraten müssen, welches von drei Teammitgliedern von «WSMDS» Experte in einem bestimmten Thema ist. Schamloser Werbung für Heufer–Umlaufs Sendung «Experte für alles» kann man kaum machen.
Klaas ist einer von drei möglichen Experten für die «Lindenstrasse». Obwohl er mit intimem Wissen aus der ARD–Serie prunkt, tippt Nico Santos nicht auf ihn, sondern auf Jakob Lundt, den Stammautor von Joko und Klaas.
Nach dem nächsten Spiel, das im Dunkeln stattfindende «Der Dark Knight weiss es», führt weiter Andrea Petković. Sie streicht ihre zweite Münze ein. Nico Santos und Till Reiners liegen mit je 15 Punkten gleichauf. Ein Stechen bringt die Entscheidung. Santos verliert – und damit auch seine letzte Chance, in dieser Staffel eine Folge zu moderieren.
Das Halbfinale besteht diesmal nicht aus dem Klassiker «Da habe ich doch Prompter die Antwort vergessen!», sondern heisst «Sortierchen». Petković und Reiners müssen Begriffe danach sortieren, ob sie etwa Hauptstädte sind oder nicht. Auch hier marschiert die Sportlerin durch. Der bisher in der Staffel so starke Reiners enttäuscht.
Andrea Petković zieht also nach der Auftaktfolge zum zweiten Mal in der elften Staffel ins Finale ein. Doch diesmal nutzt sie ihre Chance. Sie schlägt Joko klar. Damit darf sie das Staffelfinale moderieren.