«Wer stiehlt mir die Show?»: Wer darf das Staffelfinale moderieren?

Betretenes Schweigen im Studio. Joko Winterscheidt (47) hatte sich in der letzten Folge von «Wer stiehlt mir die Show?» die Moderation zurückgewonnen – glänzt aber mit Abwesenheit. Nico Santos (33), Andrea Petković (38) und Till Reiners (41) stehen wie bestellt und nicht abgeholt an ihren Pulten. Dann tut sich etwas auf dem Videowürfel an der Decke. Joko Winterscheidt meldet sich via Headset aus dem Auto. Angeblich ist er zu spät dran, muss auch noch mal an der Tanke halten.