«Wer stiehlt Olli Schulz die Show?»: Winterscheidt holt Sendung zurück

Mode wird Schulz zum Verhängnis

Dort mussten sich Schulz und Winterscheidt einmal mehr den Fragen von Moderatorin Katrin Bauerfeind (40) stellen. Bei der ersten Frage konnte der Sänger noch erfolgreich bluffen, dass er natürlich wisse, dass der Hashtag «#ootd» bei Instagram für «Outfit of the Day» stehe. Zunächst sah es auch gut für ihn aus, doch Winterscheidt konnte aufholen und so sollte eine Modefrage beim Stand von vier zu vier Punkten über den Gewinner entscheiden. Schulz wusste im Gegensatz zu seinem Kontrahenten nicht, dass beim Trend «Flanking» die Knöchel entblösst werden.