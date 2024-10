«Wer weiss denn sowas?»: Die Addams Family rät im Halloween-Special mit

Susanne Daubner und Moritz Bleibtreu in weiteren Ausgaben zu Gast

In der Halloween–Woche werden laut des Ersten zudem jeweils ein Nachrichten–, Kabarett–, Schauspieler– und Sport–Duell gezeigt. Für den 28. Oktober sind Susanne Daubner (63) und Ulrich Wickert (81) als Gäste geplant, am 29. Oktober raten Django Asül (52) und Hannes Ringlstetter (54) mit und am 30. Oktober sind Jan Josef Liefers (60) sowie Moritz Bleibtreu (53) dabei. Lea Wagner (30) und Jana Wosnitza (31) treten schliesslich am 1. November zum Quiz an.