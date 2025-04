«Wer weiss denn sowas XXL»: Abschiedsshow für und mit Elton

Prominente Gäste zum Abschied

Doch nun steht erstmal die XXL–Abschiedsshow am Samstag um 20:15 Uhr im Ersten an – und dafür hat sich die Redaktion einiges einfallen lassen. In drei spannenden Raterunden treten hochkarätige Gäste gegeneinander an: Die Komiker Torsten Sträter und Oliver Welke, die Schauspiel–Stars Palina Rojinski und Christoph Maria Herbst sowie die Modedesigner Marina Hoermanseder und Guido Maria Kretschmer werden sich den kniffligen und zum Teil kuriosen Fragen von Moderator Kai Pflaume stellen.