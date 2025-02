Models, «Tatort»-Stars und Sportexperten

«Wer weiss denn sowas XXL»: Diese Promis messen sich im Wissensquiz

«Tatort»–Stars, Topmodels und Fussballexperten treten am Samstag in der XXL–Ausgabe von «Wer weiss denn sowas?» gegeneinander an. Kai Pflaume moderiert das extralange Wissensquiz im Ersten.