Wer wird 007? Zwei Bond-Anwärter zusammen auf dem roten Teppich

Mehr als zwei Kollegen auf dem roten Teppich: Aaron Taylor–Johnson (35) und Theo James (41) posierten gemeinsam für die Fotografen – und James–Bond–Fans dürften dabei zweimal hingeschaut haben. Die beiden britischen Schauspieler werden seit Monaten als Favoriten für die Nachfolge von Daniel Craig (58) in der Rolle des 007 gehandelt. Gemeinsam feierten sie im Odeon West End in London jetzt aber erst mal die UK–Premiere ihres gemeinsamen Films «Fuze».