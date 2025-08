Wer wird der nächste James Bond? Tom Holland bekundet Interesse

«Das ist der Höhepunkt der Arbeit in unserer Branche», antwortete Holland, und gab zu verstehen, dass wohl «jeder junge britische Schauspieler» gerne diese ikonische Rolle spielen würde. Ein Interesse vonseiten des «Spider–Man»–Stars scheint also durchaus vorhanden zu sein. Zunächst werden Zuschauerinnen und Zuschauer den beliebten Darsteller allerdings erst in Christopher Nolans (55) mit Spannung erwartetem neuen Film «The Odyssey» und dem nächsten «Spider–Man»–Teil «Brand New Day» erleben. Beide Titel befinden sich derzeit in Produktion und sollen im kommenden Jahr in den Kinos erscheinen.