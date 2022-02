Wer wird Dschungelkönig? Stars in «Die Stunde danach» sind sich einig

Bei allen ist derselbe Name gefallen: Manuel Flickinger. Was bringt der Ex-«Prince Charming»-Kandidat mit, was den anderen fehlt? «Ich glaube, dass es Manuel machen wird, weil er einfach die breiteste Geschichte zu erzählen hat, dass Filip Zweiter und Eric Dritter wird», ist sich Comedian Oliver Pocher (43) sicher. Olivia Jones (52) gönnt es Manuel ebenfalls am meisten: «Der hat uns das gegeben, was wir im Dschungelcamp sehen wollen: die sogenannte Heldenreise.»