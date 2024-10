«Wer wird Millionär?»: Günther Jauch begrüsst diese Promis beim Special

In knapp einem Monat ist es wieder so weit: Bei der beliebten RTL–Show «Wer wird Millionär?» stellen sich traditionell vier Prominente den kniffligen Fragen von Kult–Quizmoderator Günther Jauch (68) – und das für den guten Zweck. Beim ersten Teil des Prominenten–Specials treten Rapper Bushido (46), Komikerin Cindy aus Marzahn alias Ilka Bessin (52), Comedian Ralf Schmitz (49) und «Tagesthemen»–Moderator Ingo Zamperoni (50) an, um eine Million Euro zu erspielen.