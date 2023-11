«Wer wird Millionär?»: Günther Jauch wird zum Mediator für die Pochers

Im August hatte das Paar im damals noch gemeinsamen Podimo–Podcast «Die Pochers!» seine Trennung öffentlich gemacht. In ihrem neuen Podcast «Liebes Leben – mit Amira & Hima», den die Moderatorin mit ihrem Bruder ebenfalls auf der Plattform hat, erklärte sie dann kürzlich in der ersten Folge: «Ich bin schon lange getrennt. Überraschung! [...] Offiziell, weiss ich nicht, seit zwei, drei Monaten. Und inoffiziell, könnt ihr euch vorstellen, dass man sich nicht trennt von heute auf morgen – und dann direkt die ‹Bild›–Zeitung anruft. [...] So was ist ein langer Prozess und die Öffentlichkeit weiss das natürlich nicht.»