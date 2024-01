«Wer wird Millionär?» heute nur teilweise bei RTL zu sehen

«RTL Direkt» entfällt am Montagabend ebenso wie das «RTL Nachtjournal». Im Anschluss an die Wildcard–Partie zwischen den Steelers und Bills zeigt RTL ab 1:45 Uhr in der Nacht noch das Spiel zwischen den Tampa Bay Buccaneers und Philadelphia Eagles, welches die erste Runde der diesjährigen NFL–Playoffs abschliesst.