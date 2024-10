«Wer wird Millionär?»-Jubiläumsshow: So wurde Günther Jauch überrascht

Nicht nur im Studio, auch per Video gratulierten Promis wie Sandra Maischberger (58), «WWM»–Millionärin Barbara Schöneberger (50), Kai Pflaume (57), Giovanni Zarrella (46), Hans Sigl (55), Thomas Gottschalk (74), Christian Lindner (45) und sogar Heidi Klum (51), die 2001 in der Promi–Ausgabe mitquizte. Am meisten sei er bei Christian Lindner zusammengezuckt, «aber an keinen Menschen habe ich mehr Geld bezahlt in meinem Leben als an ihn als Finanzminister, da konnte er schon mal kurz antreten», witzelte Jauch. Fussballexperte Marcel Reif (74) brachte Jauch dann noch zum Jobtausch. Der Moderator musste, wie schon bei Hape Kerkeling (59) alias Horst Schlämmer, auf den Ratestuhl und Reif übernahm das Stellen der auf Jauch ausgerichteten Fragen wie «Was denkt Deutschland: Welches Auto passt am besten zu Günther Jauch? Sportwagen, Oldtimer, Kompaktklasse und Papamobil» (Kompaktklasse).