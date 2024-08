«Wer wird Millionär?»: Nächste 3-Millionen-Euro-Woche im September

Finalrunde mit zusätzlichen Jokern

In der Finalrunde bekommt jeder Kandidat vier Joker. Zudem erreichen alle bei der 1.000–Euro–Frage eine Sicherheitsstufe. Im Ablauf der Finalrunde durchlaufen die Kandidaten zwei Angebotsrunden. In der ersten Runde wird dem Spieler oder der Spielerin Geld geboten. In der zweiten Runde winken dann zusätzliche drei Joker. Fortan ist jede Joker–Kombination erlaubt und für eine Frage dürfen so viele eingesetzt werden, wie nötig sind. Einzig und allein der 50:50–Joker darf nur einmal pro Frage benutzt werden.