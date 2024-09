«Wer wird Millionär?»: RTL räumt falsche Frage ein

In der Show beliebten RTL–Quizshow «Wer wird Millionär?» ist es am gestrigen Dienstag (4. September) zu einem Fehler gekommen: Alle vier Antworten der 32.000–Euro–Frage waren falsch, wie der Sender RTL in einer Pressemitteilung zugeben musste. Zeuge des Fehlers wurden am Dienstagabend 2,96 Millionen Zuschauende.