«Wer wird Millionär?»-Special und mehr: Die TV-Highlights zu Ostern

Am Ostersonntag zur Primetime zeigt das ZDF die Folge «Das Traumschiff: Miami». In dieser Folge steuern Kapitän Max Parger und seine Crew den Hafen von Miami an. An Bord befindet sich unter anderem die 18–jährige Nichte von Staff–Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth). Nach einem Streit mit ihrer Mutter Julia (Judith Williams) begleitet Lena (Mia Kasalo) ihren Onkel spontan in die USA, um dort ihren Vater Oliver (Sven Martinek) zu besuchen. Doch Lenas überraschender Besuch bringt ihn in Bedrängnis. Zudem kehrt ein Paar, das sich auf einer früheren «Traumschiff»–Reise kennengelernt hat, für den Heiratsantrag zurück. Und beim Versuch, böse Geister zu vertreiben, wird eine Kabine unter Wasser gesetzt.