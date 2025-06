«Wer wird Millionär?»-Special und mehr: Die TV-Highlights zu Pfingsten

«Book Club – Ein neues Kapitel»

Free–TV–Premiere am Sonntag, 8. Juni, um 20:15 Uhr in Sat.1. Vier beste Freundinnen stürzen sich ins grösste Chaos ihres Lebens: Nach endlosen Zoom–Calls während Corona packen Diane (Diane Keaton), Vivian (Jane Fonda), Sharon (Candice Bergen) und Carol (Mary Steenburgen) endlich ihre Koffer für die lang geplante Italien–Reise. Aber was als Traumurlaub beginnt, wird zum absoluten Alptraum: Das Gepäck ist weg, Dianes Urne mit ihrem verstorbenen Mann verschwindet, und wegen eines dummen Missverständnisses mit der Polizei landen alle vier im Knast. Zum Glück warten am Ende ein paar romantische Überraschungen auf sie.