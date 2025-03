Quizshow mit Rekordgewinn

«Wer wird Millionär?» startet 3-Millionen-Euro-Woche an Ostern

Am Ostersonntag startet bei RTL wieder ein besonderes TV–Highlight: Die «Wer wird Millionär? 3–Millionen–Euro–Woche» geht in die achte Runde. An mehreren Abenden kämpfen die Kandidaten um den Einzug ins Finale – und die Chance auf den Höchstgewinn.