«Wer wird Millionär?» und mehr: RTL startet Quizshow-Sommer

«Wer wird Millionär?»-Fans können sich freuen: Die Quizshow mit Günther Jauch (65) kehrt am 11. Juli nicht nur mit neuen Folgen zurück. Ab 1. August startet RTL auch zum zweiten Mal um 20:15 Uhr in eine 3-Millionen-Euro-Woche (auch bei RTL+). An drei aufeinanderfolgenden Abenden kämpfen die Kandidatinnen und Kandidaten dann wieder um den Einzug in die Finalsendung am 4. August, um möglicherweise den höchsten Gewinn in der Geschichte der Show, drei Millionen Euro, mit nach Hause zu nehmen.