«Wer wird Millionär?»: Verschollener Telefonjoker erklärt die Panne

Das war die entscheidende «WWM»-Frage

Bei der Frage zu den Zulassungskriterien für eine Polizeischule hätte er allerdings raten müssen, sagte Zadov. Mit seinem Tipp Antwort B hätte er falsch gelegen. Die Frage «Wer eine Ausbildung bei der Bundespolizei antreten möchte, braucht auf dem letzten Schulzeugnis mindestens welche Noten? A: Politik: 1, Mathe: 2, B: Mathe: 2, Sport: 3, C: Sport: 3, Deutsch: 4 oder D: Deutsch: 4, Geschichte: 5.» Richtig wäre Antwort C gewesen. Frances Schoppe-Müller beruhigte ihren Joker nach dem Fauxpas. «Ich habe ihm gesagt, alles ist gut», sagte sie der «Bild». «Ich ging davon aus, dass es eh keiner meiner Telefonjoker weiss und ich sowieso ausgestiegen wäre. Ich bin also nicht wegen ihm keine Millionärin geworden.»