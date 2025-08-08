Werbe-Schlagabtausch bei den Schumachers: Jetzt mischt Étienne mit

Ende Juli reagierte ein Autovermieter mit einer Parodie, in der Schumachers Ex–Ehefrau Cora die Hauptrolle übernahm. Darin imitiert sie den Aufbau des Spots, nur um die Schlüsselfrage ihres Ex–Ehemanns schlagfertig zu kontern: Auf «Willst du mir jetzt auch sagen, wie viel mein Auto wert ist?» antwortet sie trocken: «Nee, das ist mir bumsegal.» Anschliessend ist ihr Handy mit einem Autoangebot zu sehen, als ein Anruf von einem als «Mein Ex» eingespeicherten Kontakt eingeht, denn Cora prompt wegdrückt.