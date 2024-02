Werbung bei Prime Video: Was sich bei Amazons Streamingdienst ändert

Instagram, Facebook, Netflix, Disney+ und jetzt Amazon Prime Video: All diese Anbieter haben in den letzten Wochen und Monaten ein Werbefrei–Abo eingeführt. Wer also keine Werbung sehen möchte, muss (mehr) bezahlen. Das jüngste Beispiel ist Amazon, das künftig für werbefreies Streaming auf Prime Video drei Euro mehr verlangt als den Standardpreis. Das sollten Kunden wissen.