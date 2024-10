Werbung für Dessous-Marke: Leni und Heidi Klum posieren mit Oma Erna

Seit Oktober 2022 stehen Mutter Heidi und Tochter Leni Klum regelmässig für Intimissimi vor der Kamera. Anfangs gab es – vor allem in den USA – zum Teil harte Kritik an der Kampagne. Unter anderem fanden es Kritiker wie US–Talkmaster Howard Stern (70) unangemessen, dass sich Mutter und Tochter gemeinsam halbnackt vor der Kamera zeigten. Auf Social Media wurde die PR–Kampagne zum Teil als «seltsam» und «verstörend» bezeichnet. Mittlerweile scheint sich jedoch der Grossteil an die Bilder gewöhnt zu haben, die in schöner Regelmässigkeit erscheinen.