Werbung für Kryptowährung: Kim Kardashian muss Millionenstrafe zahlen

SEC-Vorsitzender: «Der Fall von Frau Kardashian dient als Erinnerung für Prominente»

Die Influencerin hatte in einem Instagram-Post Werbung für die Kryptowährung EMAX der Webseite EthereumMax gemacht. Gary Gensler (64), Vorsitzender der SEC, erklärte in einem Statement: «Der Fall von Frau Kardashian dient als Erinnerung für Prominente und andere, dass das Gesetz von ihnen verlangt, der Öffentlichkeit offenzulegen, wann und wie viel sie dafür bezahlt werden, für Investitionen in Wertpapiere zu werben.» Gurbir Grewal (49), Direktor der SEC-Vollstreckungseinheit, fügte hinzu: «Die Anleger haben ein Recht darauf zu erfahren, ob die Werbung für ein Wertpapier unvoreingenommen ist, und Frau Kardashian hat es versäumt, diese Informationen offenzulegen.»