«Werde nicht sterben»: Hoffnungsvolles Gesundheitsupdate zu Billy Joel

Aus gesundheitlichen Gründen hat Billy Joel (76) vor Kurzem all seine geplanten Konzerte absagen müssen. Der Star leidet an Normaldruckhydrozephalus, auch als Altershirndruck bekannt. Der berühmte US–Radiomoderator Howard Stern (71), ein guter Freund von Joel, gab in seiner Show nun ein Gesundheitsupdate zum «Piano Man». Demnach war er gemeinsam mit dem Musiker essen und erhielt von ihm die Erlaubnis, ein Statement zu teilen.