«Werewolf by Night»-Trailer: Ein Marvel-Film wie noch nie zuvor

Auf der D23 Expo des Disney-Konzerns wurden an diesem Wochenende allerlei Neuigkeiten und Vorschauvideos zu kommenden Marvel-Filmen und -Serien präsentiert. Darunter ist auch ein erster Blick in Form eines Trailers auf das allererste TV-Special der Marvel Studios überhaupt. Wie «Deadline» berichtet, wird «Werewolf by Night» am 7. Oktober dieses Jahres auf Disney+ erscheinen - und damit pünktlich zur Halloween- und Grusel-Saison. Der Trailer mit Gael García Bernal (43) ist im Look eines klassischen Schwarz-Weiss-Horrorfilms gehalten.