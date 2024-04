Wermutstropfen für Fans: Disney verschiebt «Vaiana»-Realfilm

Disney hat den bereits angekündigten Film nun verschoben, um der Konkurrenz aus dem eigenen Haus aus dem Weg zu gehen. Denn im November 2024 erscheint schon die Animationsfilm–Fortsetzung «Vaiana 2» in den Kinos. Der ursprüngliche Kinostarttermin für das Live–Action–Remake des ersten Teils hätte daher zu nah am Startdatum von «Vaiana 2» gelegen, sodass sich die Werke möglicherweise gegenseitig Publikum weggenommen hätten. Daneben haben die Dreharbeiten zum «Vaiana»–Realfilm gegenwärtig wohl auch noch gar nicht begonnen, was ein weiterer Grund für die jetzt erfolgte Verschiebung des Startdatums gewesen sein dürfte.