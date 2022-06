Werner Hansch macht «keine langfristigen Pläne mehr»

Für Sportfans ist Werner Hansch (83) eine der bekanntesten Stimmen des Landes. Er wurde gerade in Gelsenkirchen in den Ruhestand verabschiedet und feiert Mitte August seinen 84. Geburtstag. «Ich mache keine langfristigen Pläne mehr», erzählt die Kommentatoren-Legende nun im Gespräch mit der «Bild»-Zeitung. So mancher würde sagen, «dass ich mindestens 90 Jahre alt werde», erklärt Hansch, «aber meine voraussichtliche Kraft reicht nur noch für drei Jahre». Doch einen Wunsch habe er noch.