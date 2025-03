Wes Scantlin: Puddle of Mudd-Star wegen häuslicher Gewalt verhaftet

Nicht zum ersten Mal ist Musiker Wes Scantlin (52) mit dem Gesetz in Berührung gekommen. Wie das US–Klatschportal «TMZ» berichtet, ist der Sänger der Rockband Puddle of Mudd am 11. März in Torrance in der Nähe von Los Angeles verhaftet worden. Im Vorfeld soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Scantlin und seiner Lebensgefährtin gekommen sein.