Wespen vertreiben: Diese Fehler sollte man vermeiden

Ob beim gemütlichen Mittagessen auf dem Balkon, beim Eisessen in der Stadt oder beim Picknick in der Natur: Im Sommer lauern Wespen nahezu überall. Die schwarz–gelben Insekten schwirren vor allem überall durch die Lüfte, wo es Essen oder süsse Getränke gibt – und können dabei zu echten Spassverderbern werden. Wer die Plagegeister loswerden will, ohne selbst Schaden zu tragen, sollte diese Fehler unbedingt vermeiden.