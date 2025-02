«West Side Story» und Co.: Die erfolgreichsten Musicals bei den Oscars

«West Side Story» hält Rekord als meistprämiertes Musical

Mit zehn Oscars ging «West Side Story» (1961) als Musical mit den meisten Preisen wohlverdient in die Geschichte der Academy Awards ein. Lediglich eine der elf Nominierungen führte ins Leere. Dass der Oscar für das beste adaptierte Drehbuch nicht an das Musical ging, dürfte jedoch kaum für Traurigkeit gesorgt haben. Mit grossem Abstand war «West Side Story» der Gewinner des Abends und ist bis heute ein internationaler Erfolg. Daneben war es das erste Werk, bei dem der Regiepreis an zwei Personen ging: Robert Wise (1914–2005) und Jerome Robbins (1918–1998) durften sich über den Preis freuen. Für eine Nominierung als «Beste Hauptdarstellerin» reichte es für Natalie Wood (1938–1981) mit dem Musical nicht – jedoch wurde sie in der Kategorie im Rahmen des Spielfilms «Fieber im Blut» nominiert. Ein Sieg gelang ihr aber nicht.