Western-Legende Franco Nero erhält seinen Hollywood-Stern

Nero verteidigt Zusammenarbeit mit Kevin Spacey

Im selben Interview äusserte sich Nero auch zu seiner Zusammenarbeit mit Kevin Spacey (66), dem er 2022 in seinem Regiewerk «The Man Who Drew God» eine Rolle gab. Es war Spaceys erster Film nach den Vorwürfen sexueller Belästigung. «Ich halte Kevin für einen der grössten Schauspieler aller Zeiten und ich glaube, dass jeder eine zweite Chance verdient, ob er Fehler gemacht hat oder nicht», sagte Nero. Deshalb habe er ihm das Drehbuch geschickt, es habe eine passende Rolle für ihn gegeben, wenn auch eine Nebenrolle.