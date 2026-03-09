«Westerwelle»: Spannende Doku zum 10. Todestag von Guido Westerwelle

Coming–out ohne grosses Aufheben

Neben dem Politischen widmet sich der Film auch einem Kapitel, das weit über die FDP hinaus Spuren hinterlassen hat: Westerwelles öffentlicher Umgang mit seiner Homosexualität. Bereits 1997 wurde er in einem einschlägigen Nachschlagewerk ohne Widerspruch als schwul geführt. Ab 2003 lebte er mit dem Sportmanager Michael Mronz (59) zusammen, im September 2010 schlossen die beiden in Bonn eine Lebenspartnerschaft. Als erster offen homosexueller Aussenminister Deutschlands schrieb er Geschichte – ohne seine sexuelle Orientierung je zum politischen Programm zu machen. Das war damals, kurz nach den Coming–outs von Klaus Wowereit (2001) und Ole von Beust (2003), noch alles andere als selbstverständlich.