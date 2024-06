Westminster Abbey: Neue Lobby wird nach König Charles benannt

Die Westminster Abbey zählt zu den beliebtesten Touristenattraktionen Londons. Jahr für Jahr zieht die Traditionskirche der britischen Royals, in der bereits seit Jahrhunderten die Krönungszeremonien und wichtigsten Hochzeiten stattfinden, weit über eine Million Besucherinnen und Besucher aus aller Welt an. Medienberichten zufolge soll das Gebäude im Stil der französischen Hochgotik nun eine neue Empfangshalle erhalten, mit der die Besucherströme in Zukunft besser organisiert werden können.